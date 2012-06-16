У нас есть достаточно простое приложение, которое помогает стрелкам вести учет их результатов попадания по мишени. Приложение это насчитывает 6-7 страниц. Нам необходима новая привлекательная графика, плюс добавить несколько несложных функций. Бюджет 100$. Детали ...
Pop-up для iPhone, Android, Windows Phone
Нам необходимо короткое рекламное сообщение, которое будет всплывать при открытии мобильного приложения.
Платформы - iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry
Бюджет $30
Cпецификация рекламного попапа
xml file
лежит здесь
http://consulting.abtimo.com/downloads/ad.xml
при каждом запуске программы проверяем есть ли он
если есть, проверяем дату и сравниваем с датой последнего обьявления показанного
если более свежее запускаем диалог:
Заголовок
сообщение
открыть ссылку?
кнопки
Да Нет
обновляем дату последнего показанного обьявления
конец
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