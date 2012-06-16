Клиент для Android (гео)

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки102 просмотра

Привет.

Клиентское приложение для Android, которое позволяет:

1. Регистрация номер телефона\вконтакте\facebook). (Без facebook\вконтакте).

2. Создать событие. Получить места рядом, например из API Foursquare. Прикрепить имя события, даты и время события, описание, фотографию, выбрать категорию события, цена.

3. Написать комментарий в событие.

4. Получить события рядом, с фильтрацией по категориям.

5. Возможность зачекиниться (я здесь) в событие. Запомнить в профиле пользователя.

С вас цена и сроки, при условии, что серверной частью занимаемся мы.

Android
13 лет назад
abhdesign
Пасюк 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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