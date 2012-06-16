Необходимо разработать игру под андроид. По функционалу похожую на https://play.google.com/store/apps/details?id=com.junerking.birdjump&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5qdW5lcmtpbmcuYmlyZGp1bXAiXQ.. По графике в стиле https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zeptolab.ctr.hd.lite.google&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS56ZXB0b2xhYi5jdHIuaGQubGl0ZS5nb29nbGUiXQ.. Игра с показом рекламы в верхней части экрана. С возможностью отключения за определенную плату. ...
Клиент для Android (гео)
Привет.
Клиентское приложение для Android, которое позволяет:
1. Регистрация номер телефона\вконтакте\facebook). (Без facebook\вконтакте).
2. Создать событие. Получить места рядом, например из API Foursquare. Прикрепить имя события, даты и время события, описание, фотографию, выбрать категорию события, цена.
3. Написать комментарий в событие.
4. Получить события рядом, с фильтрацией по категориям.
5. Возможность зачекиниться (я здесь) в событие. Запомнить в профиле пользователя.
С вас цена и сроки, при условии, что серверной частью занимаемся мы.
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