Клиент для Android (гео)

Привет.

Клиентское приложение для Android, которое позволяет:

1. Регистрация номер телефона\вконтакте\facebook). (Без facebook\вконтакте).

2. Создать событие. Получить места рядом, например из API Foursquare. Прикрепить имя события, даты и время события, описание, фотографию, выбрать категорию события, цена.

3. Написать комментарий в событие.

4. Получить события рядом, с фильтрацией по категориям.

5. Возможность зачекиниться (я здесь) в событие. Запомнить в профиле пользователя.

С вас цена и сроки, при условии, что серверной частью занимаемся мы.