Разработка приложения для Android

Краткое ТЗ.

Нужно приложение, имеющее свою БД. В ней будет храниться некий иерархический каталог товаров. Приложение должно уметь представлять эти данные в виде иерархического каталога и давать возможность набирать необходимые товары в табличку. Эта табличка должна сохраняться также в БД. Кроме того, должна быть возможность синхронизации этой БД с внешней БД.

В общем-то это все основные требования, более детальное ТЗ при начале работы.