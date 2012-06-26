Приложение под iPhone

Здравствуйте. Необходимо написать приложение под ключ. Веб приложение, iPhone/Android приложение и дизайн.

ТЗ в личку.

Идея состоит в том, что в неком / данном районе (район, город, область) людей приглашают сделать снимки со своих iPhone телефонов тех мест, которыми они гордятся. Места самые разные: красивые или там что-то интересное произошло, или что-то там есть, чем можно гордиться и т.д т.п.

Пользователь, который активировал приложение (путем регистрации на сайте или прямо через приложение) делает несколько снимков со своего телефона (в этот момент сохраняется GPS местонахождение, где была сделана фотография), и каждая фотография снабжается кратким описанием и классифицируется в категорию.

Есть ещё макеты дизайна. Тоже в личку пришлю.

Бюджет 1800 у.е.