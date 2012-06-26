Требуется разработка каркаса приложения для android-планшетов: переходы между скринами и передача данных (объектов), работа с картой памяти, работа с базой, работа с большими списками из базы, сохранение настроек, сохранение состояний / данных при прерывании работы ...
Приложение под iPhone
Здравствуйте. Необходимо написать приложение под ключ. Веб приложение, iPhone/Android приложение и дизайн.
ТЗ в личку.
Идея состоит в том, что в неком / данном районе (район, город, область) людей приглашают сделать снимки со своих iPhone телефонов тех мест, которыми они гордятся. Места самые разные: красивые или там что-то интересное произошло, или что-то там есть, чем можно гордиться и т.д т.п.
Пользователь, который активировал приложение (путем регистрации на сайте или прямо через приложение) делает несколько снимков со своего телефона (в этот момент сохраняется GPS местонахождение, где была сделана фотография), и каждая фотография снабжается кратким описанием и классифицируется в категорию.
Есть ещё макеты дизайна. Тоже в личку пришлю.
Бюджет 1800 у.е.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Приложение под iPhone. Приложение сложное. Писать только если есть опыт написания и работы с картами. Подробное описание вышлю по email.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищу разработчика для создания мобильной версии приложения на платформе Android. Бизнес-приложение показывает события с сервера, принимает некоторый пользовательский ввод и передает на сервер. Не содержит анимации или работы с графикой. Постановка задачи ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищу разработчика для создания мобильной версии приложения на платформе iOS. Бизнес-приложение показывает события с сервера, принимает некоторый пользовательский ввод и передает на сервер. Не содержит анимации или работы с графикой. Приложение различается по ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно Android приложение для новостного портала СМИ Как мы это видим - читалка нашей новостной ленты + интегрированные в программу меню, аналогичные меню портала. Или ваше решение. ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $5000
Ищем Высококвалифицированного iOS разрабочика Необходимо разработать мобильное приложение (Быстро) Мы ищем того , кто имеет большой опыт в создании iOS приложений, чтобы создать красивое, функциональное приложение Описание приложения ...Закрыт13 лет назад
Нужен человек для написания генератора мидлетов с заданными условиями. Мидлеты подобного плана: - Галерея картинок - Галерея видео итп.. Простой интерфейс. В общем все детали при личном общении. ...Закрыт13 лет назад
- $15
Для всех типов мобильных телефонов (или для большинства известных моделей). Есть, скрипт, который отправляет смс через веб форму (скрипт рабочий), нужно: Написать программу, которая устанавливается на телефон, кликаем на ...Закрыт13 лет назад
Такая концепция... 'ProudPlace' это iPhone (а в будущем и Android) приложение, так же веб-приложение. Идея состоит в том, что в неком / данном районе (район, город, область) людей приглашают сделать снимки со ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $120
Есть каркас детского развивающего приложения. Нужно сделать дизайн главного меню, фон для игрового процесса, несколько текстур для моделей. Бюджет 4 т.р.Мобильные приложения17 заявокЗакрыт13 лет назад