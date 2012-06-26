Android-разработка

Требуется разработка каркаса приложения для android-планшетов: переходы между скринами и передача данных (объектов), работа с картой памяти, работа с базой, работа с большими списками из базы, сохранение настроек, сохранение состояний / данных при прерывании работы приложения (звонки, сворачивание и т.д.), корректная обработка других возможных ошибок. Никаких спецэффектов, анимаций, gps, акселерометров - приложение - для работы с данными.

Данный проект - сравнительно небольшой, но дальнейшая его доработка подразумевает определенное стабильное количество часов ежемесячно. Опыт - обязателен. Предполагаются небольшие, но частые итерации и доступность на связи.

Просто оставьте свою заявку и мы лично обсудим детали. Каждому отписавшемуся будет выслано более подробное описание задания.