Android-разработка

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка115 просмотров

Требуется разработка каркаса приложения для android-планшетов: переходы между скринами и передача данных (объектов), работа с картой памяти, работа с базой, работа с большими списками из базы, сохранение настроек, сохранение состояний / данных при прерывании работы приложения (звонки, сворачивание и т.д.), корректная обработка других возможных ошибок. Никаких спецэффектов, анимаций, gps, акселерометров - приложение - для работы с данными.

Данный проект - сравнительно небольшой, но дальнейшая его доработка подразумевает определенное стабильное количество часов ежемесячно. Опыт - обязателен. Предполагаются небольшие, но частые итерации и доступность на связи.

Просто оставьте свою заявку и мы лично обсудим детали. Каждому отписавшемуся будет выслано более подробное описание задания.

Android
13 лет назад
kandreyv
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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