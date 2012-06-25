Ищу разработчика для создания мобильной версии приложения на платформе iOS. Бизнес-приложение показывает события с сервера, принимает некоторый пользовательский ввод и передает на сервер. Не содержит анимации или работы с графикой. Приложение различается по ...
Android-приложение
Ищу разработчика для создания мобильной версии приложения на платформе Android.
Бизнес-приложение показывает события с сервера, принимает некоторый пользовательский ввод и передает на сервер. Не содержит анимации или работы с графикой.
Постановка задачи дается в виде
- экранов
- краткого описания функционала
- описания протокола работы с сервером
- возможности работать с win32-прототипом (совпадение по функционалу на 80%).
- возможности работать с веб-приложением (перекрывает недостающие 20% с оговоркой что должна быть адаптация на мобильность, заключающаяся в синхронизации онлайн-офлайн).
- умения разработчика задавать правильные вопросы и настаивать на получении правильных ответов.
Суммарно содержит порядка 10 экранов включая экран настроек.
Разработка серверной части в задание не входит.
При работе предполагается плотный контакт с server-side разработчиком и дизайнером.
Требования к качеству высокие, в том числе к дизайну (разработчик запрашивает от дизайнера уточнения).
Ежедневные коммиты в репозиторий готового кода и отчетность. Ежедневно на связи онлайн в рабочее время. Полная отдача на данный проект, без совмещения. Повторно: плотный контакт на время разработки постоянный, с первого дня. Время на раскачку не дается.
После первого этапа разработки и пробной эксплуатации будет этап дополнений, он оплачивается отдельно.
Предположительный объем работ первой версии 100–120 часов. Оплата в два этапа, по сдаче приложения 60%, после 4-х недельной эксплуатации еще 40%. Дополнительные работы упомянутые выше предположительно займут около 50 часов и будут оплачены третьей очередью.
Предполагается (обсуждаемо) дальнейшая постоянная поддержка данного проекта на платной основе.
В случае успешного завершения проекта в срок можем рассмотреть варианты постоянного трудоустройства либо попроеткной работы (~1 проект в квартал).
Разработчики без приложений в Google Play Market не рассматриваются. Иные детали проекта после подписания NDA.
В предложении указывайте цену за час/проект в целом, ссылки/названия на ваши приложения в Google Play Market. Предложения скрываются.
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