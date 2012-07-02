1) Отличное знание TCP/IP 2) Отличное знание сетевого стека в Android, iOS 3) Знание SDK для мобильных платформ 4) Опыт работы с мультимедиа
Протестировать приложение Iphone и Ipad
Нужны услуги по тестированию мобильного приложения в Айфоне4 и Айпэде2
http://itunes.apple.com/us/app/nasa-obsaa-pobeda/id537935756?l=ru&ls=1&mt=8
Пожалуйста, Ваши цены.
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