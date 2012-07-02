J2ME приложение под Symbian с JSR177

$250
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Закрыт1 заявка68 просмотров

Нужно написать демонстрационное J2ME приложение под Symbian с использованием JSR177

Необходимо, чтобы разработчик приложения территориально находился в Санк-Петербурге

13 лет назад
DrNat
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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