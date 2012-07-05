Создать приложение для iPhone

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Закрыт3 заявки118 просмотров

Необходимо создать Приложение QR reader русскоязычный аналог QRReader от Tapmedia

13 лет назад
constanta953
Константин 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров