Терминал АТ-команд для Андроида

На большинстве телефонов Андроид не содержится DUN сервис в сервисах Bluetooth, хотя модем в телефоне имеется.

Требуется написать программу для телефона, которая бы изнутри телефона работала как терминал АТ-комманд, а извне превращала это в DUN сервис в Bluetooth.