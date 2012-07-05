Терминал АТ-команд для Андроида

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На большинстве телефонов Андроид не содержится DUN сервис в сервисах Bluetooth, хотя модем в телефоне имеется.

Требуется написать программу для телефона, которая бы изнутри телефона работала как терминал АТ-комманд, а извне превращала это в DUN сервис в Bluetooth.

Android
13 лет назад
donpauls
Павел 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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