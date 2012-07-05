Доработка приложения для Android

Есть рабочее приложение для Android. нужно доработать панель управления для приложения

1.Ввод идентификационного номера для клиента (имя, пароль, email и т.п.)

2.Настройка для адреса сайта (домен , IP-адрес и т.п.)

Доработать запуск приложение при включении планшета и сделать переключение в обычный режим планшета по сочетанию кнопок , потом появляется окно для ввода имени и пароля.

ТЗ и приложение после общения

Спасибо