Доработка приложения для Android

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Закрытнет заявок98 просмотров

Есть рабочее приложение для Android. нужно доработать панель управления для приложения

1.Ввод идентификационного номера для клиента (имя, пароль, email и т.п.)

2.Настройка для адреса сайта (домен , IP-адрес и т.п.)

Доработать запуск приложение при включении планшета и сделать переключение в обычный режим планшета по сочетанию кнопок , потом появляется окно для ввода имени и пароля.

ТЗ и приложение после общения

Спасибо

Android
13 лет назад
serg_z
Сергей 
60 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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