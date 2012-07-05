IOS\ Android–приложение для отображения новостей

  1. Биржа фриланса
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Закрыт3 заявки131 просмотр

Необходимо написать приложение для отображения новостей с портала citysakh.ru

Типа как приложение vesti, но без всяких лишних слайдов, прямого эфира.

Только список новостей и текст.

AndroidiOS
13 лет назад
citysakh
29 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров