Cоздание приложения на iOS

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Закрыт3 заявки125 просмотров

Необходимо создать приложения для айфонов и айпэдов, детальное тз, после просмотра портфолио,

спасибо!

iOS
13 лет назад
freshmedia
Гор 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров