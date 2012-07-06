Требуется разработать приложение гороскопов для Android. Для понимания объема работы скриншоты существующего приложения для iOS во вложении. Функциональные макеты требуемого приложения так же во вложении. Требования: ...
Cоздание приложения на iOS
Необходимо создать приложения для айфонов и айпэдов, детальное тз, после просмотра портфолио,
спасибо!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2000Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Только для iPhone Очень просто приложение фотографирует человека. Далее человек отмечает его голову и положение рук, и приложение накладывает поверх несколько деталей и текстуру. Так же изменяет ...Закрыт13 лет назад
Необхідно написати мобільний додаток, який включатиме наступні сервіси: - телефонний довідник міста з можливістю подзвонити; - розклад руху транспорту; - оплата комунальних послуг; - підприємці: послуги податкової; - електронна ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать Приложение QR reader русскоязычный аналог QRReader от TapmediaМобильные приложения3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо написать приложение для отображения новостей с портала citysakh.ru Типа как приложение vesti, но без всяких лишних слайдов, прямого эфира. Только список новостей и текст.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть рабочее приложение для Android. нужно доработать панель управления для приложения 1.Ввод идентификационного номера для клиента (имя, пароль, email и т.п.) 2.Настройка для адреса сайта (домен , IP-адрес и т.п.) ...Закрыт13 лет назад
На большинстве телефонов Андроид не содержится DUN сервис в сервисах Bluetooth, хотя модем в телефоне имеется. Требуется написать программу для телефона, которая бы изнутри телефона работала как терминал АТ-комманд, а извне превращала это в ...Закрыт13 лет назад
Создание мобильного приложения для iPhone и iPad + Android Разработка приложения + интерфейса для iPhone и iPad + Android Разработка логики, анализ пользователя, для ресторанного портала. Пример портала на ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужно написать демонстрационное J2ME приложение под Symbian с использованием JSR177 Необходимо, чтобы разработчик приложения территориально находился в Санк-ПетербургеМобильные приложения1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется написать тему для приложения go launcher дизайн в приложении. От вас, примеры выполненыйх работ, цены, сроки С Ув.АндрейЗакрыт13 лет назад