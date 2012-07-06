Приложение гороскопов для Android

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки142 просмотра

Требуется разработать приложение гороскопов для Android.

Для понимания объема работы скриншоты существующего приложения для iOS во вложении.

Функциональные макеты требуемого приложения так же во вложении.

Требования:

- наличие уже реализованных проектов;

- териториально: Украина;

- доступность в Internet в течении рабочего дня;

- ревью кода с нашей стороны при принятии проекта

Сроки:

- до 3х недель.

Дизайн и уточненное ТЗ после выбора исполнителя.

Оплата любым способ на усмотрение исполнителя. Предпочтительнее официальный подряд по договору.

Предоплата не более 20%, 40% после получения рабочего приложения, 40% после передачи исходников.

AndroidiOS
13 лет назад
young
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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