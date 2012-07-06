Только для iPhone Очень просто приложение фотографирует человека. Далее человек отмечает его голову и положение рук, и приложение накладывает поверх несколько деталей и текстуру. Так же изменяет ...
Приложение гороскопов для Android
Требуется разработать приложение гороскопов для Android.
Для понимания объема работы скриншоты существующего приложения для iOS во вложении.
Функциональные макеты требуемого приложения так же во вложении.
Требования:
- наличие уже реализованных проектов;
- териториально: Украина;
- доступность в Internet в течении рабочего дня;
- ревью кода с нашей стороны при принятии проекта
Сроки:
- до 3х недель.
Дизайн и уточненное ТЗ после выбора исполнителя.
Оплата любым способ на усмотрение исполнителя. Предпочтительнее официальный подряд по договору.
Предоплата не более 20%, 40% после получения рабочего приложения, 40% после передачи исходников.
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