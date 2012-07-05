Мобильная программная платформа J2ME

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка81 просмотр

Необхідно написати мобільний додаток, який включатиме наступні сервіси:

- телефонний довідник міста з можливістю подзвонити;

- розклад руху транспорту;

- оплата комунальних послуг;

- підприємці: послуги податкової;

- електронна демократія: можливість поставити запитання та отримати відповідь від конкретного представника влади;

- туристичний гід (музеї, кіно, театри, ресторани, кафе - адреса, телефон );

- афіша та можливість замовлення квитків: театр/музей/кіно;

- новини з сайту міста;

- основні розділи офіційного сайту міста;

- перевірка стану звернення та проходження черги до конкретного представника влади.

13 лет назад
freelanchunt1
Николай 
33 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров