Разработка приложения для iOS

Только для iPhone

Очень просто приложение фотографирует человека.

Далее человек отмечает его голову и положение рук, и приложение накладывает поверх несколько деталей и текстуру.

Так же изменяет цветовой тон картинки. Фотографию можно сохранить на

телефон или отправить в твиттер\по эл почте.

Предложения и портфолио шлите на [email protected]

Готовы стартовать срочно. Сроки очень сжатые.