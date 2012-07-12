Создание читалки ePub для android

Необходимо написание читалки для платформы android. Должна быть база книг (с сортировкой по категориям), которая берется с удаленного сервера.

Со временем приложение будет дополняться и развиваться. Сейчас в большей степени интересует бюджетный вариант.

Назовите вашу цену и сроки. Наличие примером разработки приложений будет плюсом.