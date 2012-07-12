Разработка приложения для iPad (Aйпад)

Всем привет,

У нас есть идея iPad приложения для детей (до 10 лет). Протестировав десятки похожих приложений, мы определили сильные и слабые стороны конкурентов и сформировали нашу концепцию.

Мы ищем команду для составления тз, макета, программной части и тестирования.

Дата первого релиза: 1 сентября 2012

Бюджет: по договорённости

У нас есть профайл на фрилансе

http://www.free-lance.ru/projects/1228769/razrabotka-prilojeniya-dlya-ipad-aypad-.html