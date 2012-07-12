Необходимо написание читалки для платформы android. Должна быть база книг (с сортировкой по категориям), которая берется с удаленного сервера. Со временем приложение будет дополняться и развиваться. Сейчас в большей степени интересует ...
Разработка приложения для iPad (Aйпад)
Всем привет,
У нас есть идея iPad приложения для детей (до 10 лет). Протестировав десятки похожих приложений, мы определили сильные и слабые стороны конкурентов и сформировали нашу концепцию.
Мы ищем команду для составления тз, макета, программной части и тестирования.
Дата первого релиза: 1 сентября 2012
Бюджет: по договорённости
У нас есть профайл на фрилансе
http://www.free-lance.ru/projects/1228769/razrabotka-prilojeniya-dlya-ipad-aypad-.html
Заявки фрилансеров
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