denis20012

Денис denis20012

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создание и продвижение сайтов

Здравствуйте! Меня зовут Кириленко Денис, и я - опытный веб-разработчик с более чем 12-летним стажем. Ищете специалиста, который создаст для вас уникальный веб-сайт, эффективного бота, точного парсера или умного спамера? Вы обратились по адресу!

Почему стоит выбрать меня?

🔹 Многолетний опыт: За время моей карьеры я работал над самыми разнообразными проектами, что позволяет мне быстро адаптироваться к новым задачам и найти эффективные решения.

🔹 Индивидуальный подход: Я учитываю все ваши требования и пожелания. Моей целью является создание продукта, который не просто выполнит задачу, но и превзойдет ваши ожидания.

🔹 Качество и пунктуальность: Я ценю ваше время и стремлюсь всегда сдавать работы в срок. К тому же, я тщательно проверяю каждый проект перед сдачей, чтобы гарантировать его безупречное функционирование.

🔹 Доступность и поддержка: Я предлагаю конкурентные цены и гибкую систему оплаты. После завершения проекта я всегда готов оказать техническую поддержку.

Свяжитесь со мной сегодня, чтобы обсудить ваш проект и узнать, как я могу помочь вам воплотить ваши идеи в реальность! Вместе мы сможем создать проект, который будет соответствовать всем вашим требованиям и помочь вам достичь ваших бизнес-целей.

Портфолио

Прикладное ПО
нет отзывов
$70/час
от $70от 1 дня
#497
Тестирование сайтов
нет отзывов
$55/час
от $55от 1 дня
#623
Интернет-магазины
нет отзывов
$50/час
от $150от 2 дней
#1130
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$50/час
от $150от 2 дней
#1206
Наполнение сайтов
нет отзывов
$55/час
от $55от 1 дня
#1640
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$50/час
от $300от 3 дней
#1998
HTML-верстка
нет отзывов
от $20
от 5 дней
#6327
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