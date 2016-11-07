Имеется 250 товаров в xml, нужно найти картинки для всех(отсутствуют примерно 80 картинок), придумать пару предложений в описании(необязательно рерайтить, можно скопировать у кого-нибудь) и разбить на категории. Категории уже есть в xml, но нужно ...
Специалист за плечами у которого свыше 50 законченных проектов,
раньше работавший в чешской фирме, но решивший, что работать
на фирму это не для него.
Контакты:
[email protected] - mail
de_greeez - skype
Навыки:
- HTML, CSS
- CMS (Wordpress, Joomla, Bitrix и т.д.)
- Javascript
- Java
- Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Premiere
Специализации:
- Разработка сайтов "под ключ"
- Разработка плагинов
- Веб-дизайн
- Видеореклама, моушн-дизайн
- $20Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт8 лет назад
WooCommerce, Wordpress Требуется разбить товар по подкатегориям и сделать на каждую категорию сайдбар с метками. 270 товаров. Категории уже имеются.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть магазин http://czechwayedu.cz/ нужно подогнать под все основные браузеры и адаптировать под главные разрешения. Используется тема Avada. Под Сафари все идет, как и задумывалось. На остальных браузерах уже не так гладко. Нет изображений товаров ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Продуктовый онлайн-магазин. Из имеющихся данных только фотографии нужных товаров с ценой. Требуется добавить 200 товаров с описанием и чистой картинкой. В заявке прошу указать срок и цену. Проверенным пользователям возможен аванс.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт8 лет назад