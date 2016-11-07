diGriz_z

Богдан Пустовар diGriz_z

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Обо мне.

Специалист за плечами у которого свыше 50 законченных проектов, 

раньше работавший в чешской фирме, но решивший, что работать

на фирму это не для него.

Контакты:

[email protected] - mail

de_greeez - skype

Навыки:

- HTML, CSS

- CMS (Wordpress, Joomla, Bitrix и т.д.)

- Javascript

- Java

- Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Premiere

Специализации: 

- Разработка сайтов "под ключ"

- Разработка плагинов

- Веб-дизайн

- Видеореклама, моушн-дизайн

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Weblancer74
Георгий 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
7 баллов
8 лет назад
OpenCart: Наполнить сайт товарами, найти картинки для некоторых
Opencart
Работа выполнена, претензий по работе не поступило. 29-го декабря закончил, оплаты до сих пор нет.