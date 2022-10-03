dizradius

Татьяна dizradius

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует

Портфолио

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3D-графика
нет отзывов
от $20
от 3 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $40
от 3 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $5
от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $40
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
от 4 дней
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
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