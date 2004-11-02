💎 Внимание, надежная вёрстка: сайты, лендинги, интернет-магазины. Легкая интеграция в любую CMS 💎

✨ Мой главный приоритет - что бы клиент всегда остался доволен услугой ✨





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👋 Привет 👋

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Приветствую! Меня зовут Дмитрий, я могу утверждать, что это страница самого счастливого человека в мире, ведь он может одновременно работать, и в тоже время помогать другим. Ну разве это не круто? Как по мне, очень даже :)

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📚 Опыт 📚

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У меня есть хорошие знания и умения, а также 3 года опыта в верстке сайтов, так что уверяю вас, в этом деле я вас не подведу. Также я свободно могу перенести ту же верстку на любую CMS, будь-то Wordpress или OpenCard. И да если вы со мной сотрудничаете знайте - только в срок, и только качество

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🔬 Род занятости и технологии 🔬

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Чистая и понятная вёрстка из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

Крутой адаптив под любые экраны

Впечатляющая анимация на сайте

Посадка или натяжка на CMS (движок, который позволяет самостоятельно менять контент на сайте)

Перенос сайта на хостинг (могу купить и зарегистрировать на вас)

Вот полный перечень технологий:

- HTML, CSS, JavaScript(DOM), SCSS, Wordpress

- ReactJS, Redux, Redux Toolkit, MongoDB

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🏆 Зачем выбирать именно меня ? 🏆

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3 года опыта в разработке сайтов

Инженер-програмист по специальности

Отличная связь и надежность

Быстрый и качественный сервис

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📞 Связь 📞

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Telegram: DKatsevich

Остальное отправлю в лс

Пишите, звоните всегда буду рад пообщаться) 😉