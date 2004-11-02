dkatsevich

Дмитрий Кацевич dkatsevich

 
19 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
&#128142; Внимание, надежная вёрстка: сайты, лендинги, интернет-магазины. Легкая интеграция в любую CMS &#128142;

&#10024; Мой главный приоритет - что бы клиент всегда остался доволен услугой &#10024;


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&#128075; Привет &#128075;

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Приветствую! Меня зовут Дмитрий, я могу утверждать, что это страница самого счастливого человека в мире, ведь он может одновременно работать, и в тоже время помогать другим. Ну разве это не круто? Как по мне, очень даже :)

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&#128218; Опыт &#128218;

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У меня есть хорошие знания и умения, а также 3 года опыта в верстке сайтов, так что уверяю вас, в этом деле я вас не подведу. Также я свободно могу перенести ту же верстку на любую CMS, будь-то Wordpress или OpenCard. И да если вы со мной сотрудничаете знайте - только в срок, и только качество

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&#128300; Род занятости и технологии &#128300;

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  • Чистая и понятная вёрстка из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

  • Крутой адаптив под любые экраны

  • Впечатляющая анимация на сайте

  • Посадка или натяжка на CMS (движок, который позволяет самостоятельно менять контент на сайте)

  • Перенос сайта на хостинг (могу купить и зарегистрировать на вас)

Вот полный перечень технологий:

- HTML, CSS, JavaScript(DOM), SCSS, Wordpress

- ReactJS, Redux, Redux Toolkit, MongoDB

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&#127942; Зачем выбирать именно меня ? &#127942;

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  • 3 года опыта в разработке сайтов

  • Инженер-програмист по специальности

  • Отличная связь и надежность

  • Быстрый и качественный сервис

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&#128222; Связь &#128222;

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Telegram: DKatsevich

Остальное отправлю в лс

Пишите, звоните всегда буду рад пообщаться) &#128521;

JavascriptWordPressMongoDBВерстка сайтаHTMLCSSFigma