dkorzhevin

Добрый день, Есть сервер, с установленной FreeBSD 9 (amd64), настроенный по инструкции: http://wiki.stocksy.co.uk/wiki/L2TP_VPN_in_FreeBSD Задача сервера: подключение удаленных пользователей, для доступа к интернет через сервер. Проблемы: 1. Не правильно настроен NAT - после подключения пользователя нет доступа к интернет. 2. Нет ...