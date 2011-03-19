dkorzhevin

Дмитрий dkorzhevin

 
37 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Настройка pptpd + freeradius в Debian GNU/Linux

    Добрый день, Требуется настроить сервер pptp на Debian с авторизацией через сервер freeradius+mysql. Freeradius+mysql уже настроены и работают, возможно потребуется внести мелкие правки в конфигурацию. Срок - до вторника.

    MySQLLinuxDebian
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    Завершен
    11 лет назад

  • Настройка L2TP VPN с ipsec (racoon) в FreeBSD 9

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    FreeBSD
    Настройка сервера/ПОнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

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    Необходимо продвижение сайта по ключевым словам, регион сайта - Киев, Украина. Немного о специфике сайта: Основным направлением в деятельности компании является продажа фильтров различных торговых марок – “FILTRON”, “FLEETGUARD” и др., предназначенных для легковых и грузовых ...

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
mklopotnyuk
Михаил 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Настройка pptpd + freeradius в Debian GNU/Linux
Совместно быстро локализовали и устранили проблему.
После согласования задач заявки Михаил сразу приступил к работе. Ошибки были устранены, задача выполнена. Рекомендую!
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