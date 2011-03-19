dkorzhevin

Добрый день, Требуется настроить сервер pptp на Debian с авторизацией через сервер freeradius+mysql. Freeradius+mysql уже настроены и работают, возможно потребуется внести мелкие правки в конфигурацию. Срок - до вторника.
- Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Добрый день, Есть сервер, с установленной FreeBSD 9 (amd64), настроенный по инструкции: http://wiki.stocksy.co.uk/wiki/L2TP_VPN_in_FreeBSD Задача сервера: подключение удаленных пользователей, для доступа к интернет через сервер. Проблемы: 1. Не правильно настроен NAT - после подключения пользователя нет доступа к интернет. 2. Нет ...Настройка сервера/ПОнет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо продвижение сайта по ключевым словам, регион сайта - Киев, Украина. Немного о специфике сайта: Основным направлением в деятельности компании является продажа фильтров различных торговых марок – “FILTRON”, “FLEETGUARD” и др., предназначенных для легковых и грузовых ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать несколько баннеров для интернет магазина ноутбуков.Баннеры28 заявокЗакрыт13 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
11 лет назад
Совместно быстро локализовали и устранили проблему.
Ответный отзыв
После согласования задач заявки Михаил сразу приступил к работе. Ошибки были устранены, задача выполнена. Рекомендую!