Разработка сайтов, интернет магазинов, поддержка и обслуживание
образование - МАИ (прикладная математика)
технологии - PHP, JavaScript, MySQL, CSS3, HTML5, Apache, Debian, SSH, Python, bash
возможности - создание и разработка сайтов и интернет-магазинов, поддержка и обслуживание, наполнение контентом, составление релевантных текстов, резервное копирование и хранение данных, поисковое продвижение, настройка и администрирование серверов Linux, VDS/VPS
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Сайты «под ключ»
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