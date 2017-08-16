Разработка сайтов, интернет магазинов, поддержка и обслуживание

образование - МАИ (прикладная математика)

технологии - PHP, JavaScript, MySQL, CSS3, HTML5, Apache, Debian, SSH, Python, bash

возможности - создание и разработка сайтов и интернет-магазинов, поддержка и обслуживание, наполнение контентом, составление релевантных текстов, резервное копирование и хранение данных, поисковое продвижение, настройка и администрирование серверов Linux, VDS/VPS