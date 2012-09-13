Доволен сотрудничеством с копирайтером. В процессе работы задавал уточняющие вопросы, стараясь сделать тексты максимально подходящие под наши нужды. Вся работа выполнялась в оговоренные сроки, а зачастую значительно раньше, что не сказывалось на качестве работы. Копирайтер всегда был на связи, что тоже порадовало. Уровень копирайта и рерайта на очень достойном уровне. Человек приятный в общении и что не мало важно любящий дело, которым занимается. Небольшие недопонимания в ТЗ быстро исправлялись и в следующий раз не повторялись. Рекомендую как очень ответственного и грамотного специалиста своего дела!