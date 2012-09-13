Нужно оперативно сверстать главную страницу для корпоративного сайта. Сложность - средняя. Адаптивная верстка для планшетов и смартфонов. Срок - 1-2 дня. Жду предложений с ценой.
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Для virtuemart 2 последней версии необходимо разработать плагин "Скидка за лайк". Требования к плагину: 1. Скидка считается от основной цены. 2. Тип скидки - процентная. 3. Скидка задается в целом для всех товаров. 4. К цене добавляется признак того, что ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $250
Нужно доработать плагин virtuemart 2 http://virtuemartplugin.ru/index.php/planshetnye-kompyutery-apple/planshet-apple-ipad-4-16gb-wi-fi-black-detail Плагин позволяет добавлять к основному товару, товары для пакетной продажи, которые потом можно купить к 1 клик Нужно реализовать возможность назначать дополнительные скидки на товары, которые добавляются к основному. Подробнее про плагин ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Для обычного блога на wordpress нужно сделать 3 вещи: 1. На главной выводятся посты из определенной категории. Для всех постов нужно сделать автоматическую вставку спойлера. Т.е. после определенного числа символов вставить "Смотреть полностью". При клике на ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Интернет-магазин на virtuemart. Нужен человек, знакомый с этим движком. Задача: найти в интернете и разместить на сайте картинки для товаров. Каждому товару по одной картинке. Кроме этой задачи в дальнейшем будет много подобного рода работы для этого и подобных ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Движок магазина - virtuemart Обязательно знание движка, чтобы не пришлось обучать. Задача: 1. Есть готовый интернет-магазин, 200 товаров, у каждого товара по нескольку изображений, на которых присутствует копирайт фирмы конкурента. 2. Есть 2 интернет-магазина, на которых тот же самый ...Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищу программиста хорошо знакомого с virtuemart 2 Для virtuemart 2 нужно написать плагин, расширяющий возможность работы с сопутствующими товарами, чтобы пользователь мог в один клик добавить в корзину не только основной товар, но и сопутствующий(похожий). Это ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Нужны тексты на 2 коммерческих сайта. Тематика сайтов: продажа арматуры и газобетонных блоков. Планируемый объем копирайта: 30 000 символов без пробелов Планируемый объем рерайта: 40 000 символов без пробелов Обязателен опыт написания текстов для коммерческих сайтов. Обязательно портфолио. Нужна цена ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад