domstr-nn

Владимир Пронин domstr-nn

 
37 летРоссия/Нижний Новгород
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сверстать главную страницу сайта

    Нужно оперативно сверстать главную страницу для корпоративного сайта. Сложность - средняя. Адаптивная верстка для планшетов и смартфонов. Срок - 1-2 дня. Жду предложений с ценой.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Плагин "Скидка за лайк" для virtuemart 2

    Для virtuemart 2 последней версии необходимо разработать плагин "Скидка за лайк". Требования к плагину: 1. Скидка считается от основной цены. 2. Тип скидки - процентная. 3. Скидка задается в целом для всех товаров. 4. К цене добавляется признак того, что ...

    VirtuemartocStore
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка плагина для virtuemart 2

    $250

    Нужно доработать плагин virtuemart 2 http://virtuemartplugin.ru/index.php/planshetnye-kompyutery-apple/planshet-apple-ipad-4-16gb-wi-fi-black-detail Плагин позволяет добавлять к основному товару, товары для пакетной продажи, которые потом можно купить к 1 клик Нужно реализовать возможность назначать дополнительные скидки на товары, которые добавляются к основному. Подробнее про плагин ...

    Virtuemart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка wordpress

    $50

    Для обычного блога на wordpress нужно сделать 3 вещи: 1. На главной выводятся посты из определенной категории. Для всех постов нужно сделать автоматическую вставку спойлера. Т.е. после определенного числа символов вставить "Смотреть полностью". При клике на ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Найти и разместить картинки для товаров

    Интернет-магазин на virtuemart. Нужен человек, знакомый с этим движком. Задача: найти в интернете и разместить на сайте картинки для товаров. Каждому товару по одной картинке. Кроме этой задачи в дальнейшем будет много подобного рода работы для этого и подобных ...

    Virtuemart
    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Замена картинки в интернет-магазине

    $50

    Движок магазина - virtuemart Обязательно знание движка, чтобы не пришлось обучать. Задача: 1. Есть готовый интернет-магазин, 200 товаров, у каждого товара по нескольку изображений, на которых присутствует копирайт фирмы конкурента. 2. Есть 2 интернет-магазина, на которых тот же самый ...

    Virtuemart
    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Для virtuemart 2 нужно написать плагин

    Ищу программиста хорошо знакомого с virtuemart 2 Для virtuemart 2 нужно написать плагин, расширяющий возможность работы с сопутствующими товарами, чтобы пользователь мог в один клик добавить в корзину не только основной товар, но и сопутствующий(похожий). Это ...

    Virtuemart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Тексты на коммерческий сайт

    $250

    Нужны тексты на 2 коммерческих сайта. Тематика сайтов: продажа арматуры и газобетонных блоков. Планируемый объем копирайта: 30 000 символов без пробелов Планируемый объем рерайта: 40 000 символов без пробелов Обязателен опыт написания текстов для коммерческих сайтов. Обязательно портфолио. Нужна цена ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
DivWeb
Андрей 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Сверстать главную страницу сайта
Заказчик супер! Все понятно и доступно объяснил, с оплатой не подвел. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Доволен сотрудничеством. Работа была готова через 10 часов. Оперативно были внесены небольшие правки.
Ответный отзыв
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
день назад
$210
10 баллов
9 лет назад
Доработка плагина для virtuemart 2
Все отлично. Четкая задача. Оплата в срок. Всем рекомендую.
Рекомендую, все было сделано качественно и в срок
Ответный отзыв
slon275
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$300
10 баллов
10 лет назад
Тексты на коммерческий сайт
Хорошо поработали.
Доволен сотрудничеством с копирайтером. В процессе работы задавал уточняющие вопросы, стараясь сделать тексты максимально подходящие под наши нужды. Вся работа выполнялась в оговоренные сроки, а зачастую значительно раньше, что не сказывалось на качестве работы. Копирайтер всегда был на связи, что тоже порадовало. Уровень копирайта и рерайта на очень достойном уровне. Человек приятный в общении и что не мало важно любящий дело, которым занимается. Небольшие недопонимания в ТЗ быстро исправлялись и в следующий раз не повторялись. Рекомендую как очень ответственного и грамотного специалиста своего дела!
Ответный отзыв
ivankomolin
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Для virtuemart 2 нужно написать плагин
С Владимиром приятно было работать: четко описанные требования, в нужное время на связи, все вопросы и поправки по проекту только по существу, оплата без задержек. Всем рекомендую!
Сотрудничеством доволен. Работа была сделана даже чуть ранее срока, доработки вносились быстро. Конечный результат на 100% совпал с тем, что задумывалось изначально.
Ответный отзыв