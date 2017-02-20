dr_moris

Геннадий Коваленко dr_moris

 
43 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дополнительные функции к партнёрской программе

    $10

    Здравствуйте, Александр! 1. Необходимо чтобы забронированный заказ автоматически отменялся с резерва через три дня, если он не переведён в статус "оформить". Также после бронирования у клиента в истории заказов (или лучше в меню "оформить ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн рекламного каталога формата А5

    В программе  corel для печати в типографии необходимо выполнить макет каталога.   Информация и стиль должны соответствовать дизайну сайта - materasso.net.ua Каталог формата А5 (16 страниц) 1я страница - ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Складская программа для партнёров.

    Необходимо написать web приложение - складскую программу. Интерфейс программы уже разработан и свёрстан. Клиентская часть - https://ziborovsasha.github.io/materasso.clientpanel/index.html Админ панель - https://ziborovsasha.github.io/materasso.adminpanel/index.html Для принятия решения необходимо с вашей стороны указать точную стоимость ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн сайта

    Необходимо выполнить новый дизайн для существующего сайта www.magniflex.biz.ua 5 страниц (главная страница, страница категории, страница с товаром, материалы, контакты) также для планшета и мобильного Итальянский - лёгкий, понятный, стильный дизайн. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Наполнение сайта

    Необходимо полностью наполнить сайт (интернет магазин) информацией, создать карточки товаров, разместить оптимизированные изображения, таблицы цен. Сайт matrasbuy.kiev.ua на opencart.

    Opencart
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание 3D изображений для линейки ортопедических матрасов

    Для размещения на сайте, а также для создания каталога необходимо создать качественные изображения матрасов в разрезе.  В данный момент используются изображения фабрики, которые можно использовать как пример, внести дополнения и выполнить в качественном расширении. ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

Отзывы фрилансеров

prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Дополнительные функции к партнёрской программе
Все отлично. Четкая задача. Оплата в срок. Рекомендую.
Ответственный и порядочный профессионал своего дела, рекомендуем!
Ответный отзыв
prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
$250
10 баллов
8 лет назад
Складская программа для партнёров.
Все отлично. Четкая задача. Оплата в срок. Рекомендую.
Александр - отличный специалист своего дела! Прекрасно понимает задачу, готов выполнить все требования и даже пожелания. Очень довольны сотрудничеством, всем рекомендуем!
Ответный отзыв
lisichka09
Татьяна 
33 года
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Дизайн рекламного каталога формата А5
Геннадием было предоставлено четкое ТЗ, что очень облегчило работу. Материал предоставлен быстро, всегда на связи. Оплата вовремя. Всем очень и очень рекомендую!
Татьяна сразу взялась за работу, выполнила всё быстро, качественно и профессионально. С удовольствием рекомендуем всем к сотрудничеству!
Ответный отзыв
dovvi
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Дизайн сайта
Быстрая оплата и минимум корректировок! Рекомендую как очень хорошего и положительного заказчика!
Мы благодарны Виталию за качественную работу! Человек ответственный, порядочный, но главное профессионал своего дела, всем рекомендуем к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Zoloch
Елена 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Наполнение сайта
Opencart
Отличный заказчик, конкретное ТЗ, своевременная оплата! Спасибо, буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Елена большая умница, сделала всю работу очень грамотно и в установленные сроки. С удовольствием рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
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