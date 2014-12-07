Образование: высшее
О себе: пунктуальна, ответственно подхожу к решению поставленных задач, внимательно и грамотно работаю с текстовыми документами. Опытный пользователь ПК, легко обучаюсь работе в новых программах.
Пожелания к будущей работе: удаленная работа, возможно редактирование текстов, написание курсовых и дипломных работ, интересных статей для сайтов и групп в социальных сетях, размещение рекламы в сети Интернет, обработка заявок, заказов и т.п. Готова рассмотреть любые варианты.
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Копирайтинг
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$10/час
от $10от 1 дня
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Нейминг и Слоганы
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$10/час
от $10от 1 дня
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Переводы
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$10/час
от $10от 2 дней
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Редактирование и Корректура
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$10/час
от $10от 1 дня
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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$10/час
от $10от 1 дня
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Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
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