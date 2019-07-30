el9rt

Максим el9rt

 
34 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка

    Необходимо сделать верстку Макеты покажу в личку Верстка нужна пиксель в пиксель Требования к верстке Following are requirements for PSD to HTML activity: Pixel perfect Styles via ...

    HTMLSASS
    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад