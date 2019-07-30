Реакт натив - среда разработки ТЗ покажу в личку Оставляйте заявки, кто готов помочь С уважнием
Мобильные приложения2 заявки
Закрыт
6 лет назад
Реакт натив - среда разработки ТЗ покажу в личку Оставляйте заявки, кто готов помочь С уважнием
Необходимо сделать верстку Макеты покажу в личку Верстка нужна пиксель в пиксель Требования к верстке Following are requirements for PSD to HTML activity: Pixel perfect Styles via ...
Необходимо сделать правки Вот ТЗ https://yadi.sk/d/ll0Lq_Y1NUnvNA Пожалуйста сразу пишите цену Сроки срочные За срочность готов доплатить