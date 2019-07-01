eleonora1995

Ответственная, внимательная, коммуникабельная, легко обучаюсь.
Опыт, навыки.
- наполнение интернет магазинов на CMS OpenCart (masterok.ua), 1C-Bitrix (vs-electro.ru), ShopCMS (hdmaster.by), MODX (make-eat.ru, орбитрек.рф, usastyle.net), webasyst (onboats.ru), без проблем разберусь с другими платформами
- рерайт описаний 100%
- модератор, наполнение инструкциями, онлайн консультации best-doctors.ru
- онлайн консультации http://03online.com/news/farmacevt/1-0-41
- редактор музыки https://m.vk.com/summer_tune
- работала с прайсами поставщиков
- с базами данных в excel (автозапчасти)
- поиск информации в интернете
- обработка фото (мелкие исправления, обрезка, изменение размеров)
Участвовала в различных проектах:
- наполнение каналов YouTube
- организовывала написание отзывов на товары в каталогах
- постинг на форумах
- создание аккаунтов и публикация рекламных постов, комментариев ВК, ОК, FB, Insta