eleonora1995

Ответственная, внимательная, коммуникабельная, легко обучаюсь.

Опыт, навыки.

- наполнение интернет магазинов на CMS OpenCart (masterok.ua), 1C-Bitrix (vs-electro.ru), ShopCMS (hdmaster.by), MODX (make-eat.ru, орбитрек.рф, usastyle.net), webasyst (onboats.ru), без проблем разберусь с другими платформами

- рерайт описаний 100%

- модератор, наполнение инструкциями, онлайн консультации best-doctors.ru

- онлайн консультации http://03online.com/news/farmacevt/1-0-41

- редактор музыки https://m.vk.com/summer_tune

- работала с прайсами поставщиков

- с базами данных в excel (автозапчасти)

- поиск информации в интернете

- обработка фото (мелкие исправления, обрезка, изменение размеров)

Участвовала в различных проектах:

- наполнение каналов YouTube

- организовывала написание отзывов на товары в каталогах

- постинг на форумах

- создание аккаунтов и публикация рекламных постов, комментариев ВК, ОК, FB, Insta