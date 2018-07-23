endelman

Давид endelman

 
24 годаУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Предоставляю услуги web-разработки на любых языках и любых технологиях.

1)    Вёрстка сайтов: HTML5,CSS3,JavaScript.

2)    Работас различными фреймворками и CMS(Joomla,Wordpress,Bootstrap).Разработка новых\доработка существующих шаблонов.

3)    Разработка сайтов на php с нуля.

4)    Работа с БД MySQL.

5)    Разработка системного ПО на Java, C++, C#.

6)    Видео, фото, аудио монтаж любой сложности.

7)    Наполнение ваших сайтов\блогов интересным и уникальным контентом.

8)    Создание\разработка дизайна для сайтов.

9)    Создание информативных презентаций на любые темы.

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLJoomlaBootstrapСайт на PHPJava