Предоставляю услуги web-разработки на любых языках и любых технологиях.
1) Вёрстка сайтов: HTML5,CSS3,JavaScript.
2) Работас различными фреймворками и CMS(Joomla,Wordpress,Bootstrap).Разработка новых\доработка существующих шаблонов.
3) Разработка сайтов на php с нуля.
4) Работа с БД MySQL.
5) Разработка системного ПО на Java, C++, C#.
6) Видео, фото, аудио монтаж любой сложности.
7) Наполнение ваших сайтов\блогов интересным и уникальным контентом.
8) Создание\разработка дизайна для сайтов.
9) Создание информативных презентаций на любые темы.