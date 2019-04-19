Просьба посмотреть прототип [url=https://nc8bgm.axshare.com/]https://nc8bgm.axshare.com[/url] и дать свои оценки по стоимости и примерным срокам: - Android-приложение - дней/$ - iOS-приложение - дней/$ - Серверная часть (авторизация пользователя, админка для фан-шопа, для рекламы и пуш-уведомлений, итд) - дней/$ --------------------------- Можно предлагать варианты, основанные на кроссплатформенных решениях. ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$250
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Мобильные приложения10 заявокЗакрыт5 лет назад
- $250
Прототип: [url=https://nc8bgm.axshare.com/]https://nc8bgm.axshare.com[/url] Референсы: Барселона, Бавария, Арсенал Иконка приложения: Логотип Динамо Результат: Интерактивный дизайн в FigmaДизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $30
Необхохимо сделать редизайн страницы https://kontramarka.ua/ru/pages/cash-desks Вот прототип страницы https://mxzg9v.axshare.com/#g=1&p=home Немного подробней опишу: http://prntscr.com/n6bbq1 - блок статической информации ------------ http://prntscr.com/n6bc3d - карта гугл, по умолчанию отображаются точки всех адресов кассы определенного города ------------ http://prntscr.com/n6bcof - будет подставлятся город поддомена, например https://odessa.kontramarka.ua/ru но предусмотреть, что ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$250
10 баллов
5 лет назад
Спасибо за задачу и доверие! Был рад поучаствовать в таком интересном и уникальном проекте. Иван, желаю вам успехов в работе)
Ответный отзыв
Спасибо Андрею за ответственный подход к делу, креативность и прислушивание к идеям и пожеланиям заказчика. Обязательно будем сотрудничать в будущем!
$30
10 баллов
5 лет назад
Все прошло на отлично! Понятная постановка задачи. Быстрый фидбек. Клиент всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Хорошо и быстро выполненная работа, оперативная коммуникация. Рекомендую Андрея к сотрудничеству!