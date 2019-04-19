Просьба посмотреть прототип [url=https://nc8bgm.axshare.com/]https://nc8bgm.axshare.com[/url] и дать свои оценки по стоимости и примерным срокам: - Android-приложение - дней/$ - iOS-приложение - дней/$ - Серверная часть (авторизация пользователя, админка для фан-шопа, для рекламы и пуш-уведомлений, итд) - дней/$ --------------------------- Можно предлагать варианты, основанные на кроссплатформенных решениях. ...