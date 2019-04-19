eonebox

Иван Чабанюк eonebox

 
35 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$250
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Мобильное приложение на футбольную тематику

    Просьба посмотреть прототип [url=https://nc8bgm.axshare.com/]https://nc8bgm.axshare.com[/url] и дать свои оценки по стоимости и примерным срокам: - Android-приложение - дней/$ - iOS-приложение - дней/$ - Серверная часть (авторизация пользователя, админка для фан-шопа, для рекламы и пуш-уведомлений, итд) - дней/$ --------------------------- Можно предлагать варианты, основанные на кроссплатформенных решениях. ...

    AndroidiOSПриложение для iOS
    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Страница сайта "Консультации и заказ билетов по телефонам"

    $30

    Необхохимо сделать редизайн страницы https://kontramarka.ua/ru/pages/cash-desks Вот прототип страницы https://mxzg9v.axshare.com/#g=1&amp;p=home Немного подробней опишу: http://prntscr.com/n6bbq1 - блок статической информации ------------ http://prntscr.com/n6bc3d - карта гугл, по умолчанию отображаются точки всех адресов кассы определенного города ------------ http://prntscr.com/n6bcof - будет подставлятся город поддомена, например https://odessa.kontramarka.ua/ru но предусмотреть, что ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
andrey-fortune
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$250
10 баллов
5 лет назад
Дизайн футбольного приложения
Спасибо за задачу и доверие! Был рад поучаствовать в таком интересном и уникальном проекте. Иван, желаю вам успехов в работе)
Спасибо Андрею за ответственный подход к делу, креативность и прислушивание к идеям и пожеланиям заказчика. Обязательно будем сотрудничать в будущем!
Ответный отзыв
andrey-fortune
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Страница сайта "Консультации и заказ билетов по телефонам"
Все прошло на отлично! Понятная постановка задачи. Быстрый фидбек. Клиент всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Хорошо и быстро выполненная работа, оперативная коммуникация. Рекомендую Андрея к сотрудничеству!
Ответный отзыв