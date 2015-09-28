eurofindom

Ищу специалиста Google Ads который имеет подтвержденный опыт в лидогенерации/привлечении клиентов в нише товаров здоровья, а конкретно в продаже биодобавок, витаминов. Ищу эксперта который сможет настроить и вести рекламные кампании с целью ...
- Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт4 года назад
Ниша интернет магазина - товары здоровья ( не лекарственные препараты) Нужно выяснить за счет каких источников можно привлечь целевой трафик на сайт в объеме 2000 чел/сутки Прогноз трафика по каждому источнику, основываясь на ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется создать интеграцию Мой склад, для интернет магазина работающего на битриксе. Давно подключена и работает retailcrm. Напишите, пожалуйста, какая нужна информация, для вашего просчета бюджета и срока реализации проекта. Если есть сразу понимание сроков и ...Базы данныхнет заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Требуется тестировщик корзины в интернет магазине. От клиентов поступают жалобы о том, что не могут оформить заказ на сайте. Обычные тестовые заказы наших работников не выявили проблемы. Частые жалобы что не принимает ...Тестирование сайтов11 заявокЗакрыт10 лет назад