eurofindom

Дмитрий Штефуряк eurofindom

 
52 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Ищу специалиста в Google Ads

    Ищу специалиста Google Ads который имеет подтвержденный опыт в лидогенерации/привлечении клиентов в нише товаров здоровья, а конкретно в продаже биодобавок, витаминов. Ищу эксперта который сможет настроить и вести рекламные кампании с целью ...

    ЛидогенерацияGoogle Ads
    Контекстная реклама4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется составить медиа-план по привлечению целевого трафика.

    Ниша интернет магазина - товары здоровья ( не лекарственные препараты) Нужно выяснить за счет каких источников можно привлечь целевой трафик на сайт в объеме 2000 чел/сутки Прогноз трафика по каждому источнику, основываясь на ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется создать интеграцию Мой склад

    Требуется создать интеграцию Мой склад, для интернет магазина работающего на битриксе. Давно подключена и работает retailcrm. Напишите, пожалуйста, какая нужна информация, для вашего просчета бюджета и срока реализации проекта. Если есть сразу понимание сроков и ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Тестирование корзины интернет - магазина

    $50

    Требуется тестировщик корзины в интернет магазине. От клиентов поступают жалобы о том, что не могут оформить заказ на сайте. Обычные тестовые заказы наших работников не выявили проблемы. Частые жалобы что не принимает ...

    Тестирование сайтов11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад