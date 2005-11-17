Необходимо разработать логотип на тему сайта http://www.ta-ma-da.ru (Тамада, свадьбы, невеста, но и проведение корпоративных вечеров тоже должно присутствовать).
Добрый день, меня зовут Гаврилюк Евгений Валериевич. В seo более 5 лет. Что я умею:
- внутренняя оптимизация HTML, рисунков, скриптов;
- определение веса страниц (есть Pageweight) и перелинковка;
- анализ ссылок и закупка их;
- анализ уникальности текста;
- составление семантического ядра (есть Key Collector);
- seo-аудит (Seo-frog, Megaindex);
- Работаю с Яндекс.метрикой, Google Pagespeed и многое другое. Постоянно посещаю различные семинары и конференции по SEO – это хороший способ проверить
свои теории и пообщаться с коллегами по цеху.
оптимизирует.
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