Профессиональный SEO-аудит! Все ошибки простым русским языком.

Добрый день, меня зовут Гаврилюк Евгений Валериевич. В seo более 5 лет. Что я умею:

внутренняя оптимизация HTML, рисунков, скриптов;

определение веса страниц (есть Pageweight) и перелинковка;

анализ ссылок и закупка их;

анализ уникальности текста;

составление семантического ядра (есть Key Collector);

seo-аудит (Seo-frog, Megaindex);

Работаю с Яндекс.метрикой, Google Pagespeed и многое другое. Постоянно посещаю различные семинары и конференции по SEO – это хороший способ проверить свои теории и пообщаться с коллегами по цеху.

Есть знания в области web-программирования: PHP, JavaScript(AJAX, немного JQuery), HTML, CSS . Думаю, сеошник должен понимать код, который он

оптимизирует.