evgenytnt

Евгений Гаврилюк evgenytnt

 
43 годаРоссия/Алексин
19 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Профессиональный SEO-аудит! Все ошибки простым русским языком.

Добрый день, меня зовут Гаврилюк Евгений Валериевич. В seo более 5 лет. Что я умею:

  • внутренняя оптимизация HTML, рисунков, скриптов;
  • определение веса страниц (есть Pageweight) и перелинковка;
  • анализ ссылок и закупка их;
  • анализ уникальности текста;
  • составление семантического ядра (есть Key Collector);
  • seo-аудит (Seo-frog, Megaindex);
  • Работаю с Яндекс.метрикой, Google Pagespeed и многое другое. Постоянно посещаю различные семинары и конференции по SEO – это хороший способ проверить

    свои теории и пообщаться с коллегами по цеху.

Есть знания в области web-программирования: PHP, JavaScript(AJAX, немного JQuery), HTML, CSS . Думаю, сеошник должен понимать код, который он

оптимизирует. 

PHPJavascriptHTMLCSSjQueryAjax

  • Логотип. Фирменный знак.

    $70

    Необходимо разработать логотип на тему сайта http://www.ta-ma-da.ru (Тамада, свадьбы, невеста, но и проведение корпоративных вечеров тоже должно присутствовать).

    Логотипы и Знаки36 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Скрипт системы заказа услуг. Не интернет магазин.

    $70

    Скрипт должен принимать заказ с адресными данными клиента и другими реквизитами, и какие услуги хочет клиент, формировать единую базу данных и раз в сутки отправлять данные на электронную почту. Сайт http://www.ta-ma-da.ru Ваши предложения по размещению ...

    Веб-программирование22 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Литературный перевод сайта http://www.ta-ma-da.ru на иностранные языки

    $750

    Всвязи с планами редизайна сайта http://www.ta-ma-da.ru появилась необходимость литературного перевода текста сайта на английский, французский, немецкий, итальянский, испанский языки. Особенное внимание при переводе необходимо уделить стихам и слоганам. Присылайте свои резюме с Вашими заслугами в ...

    Редизайн сайта
    Переводы14 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Оценка и редизайн сайта

    $1000

    Необходимо проверить сайт http://www.ta-ma-da.ru составить список рекомендаций и предложений по редизайну. В соответствии с предложениями и Вашим портфолио будут выбраны 2 независимых подрядчика: 1- для редизайна сайта 2- для раскрутки и продвижения. Присылайте Ваши предложения.

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Тестирование сайтов56 заявок
    Закрыт
    18 лет назад