Front & Back-End Web Developer

Здравствуйте, меня зовут Андрей.

Я работаю в молодой команде веб-разработчиков из Украины уже более 3 лет.

За это короткое время, мы успели выполнить десятки проектов , таких как корпоративные сайты, интернет магазины , посадочные страницы и т.д.

Вот список умений которыми я обладаю:

-Front-end skills (HTML5, CSS3,JavaScript, Sass,Less,Bootstrap 3,JQuery)

-Back-end skills (PHP,SQL, ajax, WordPress)- Code test and optimization

- PSD to Wordpress- PSD to HTML5/CSS3 responsive design- Developing sites on Wordpress with WooCommerce/eCommerce plugins;

Я был бы рад обсудить ваш проект и предложить свои идеи, используя свой опыт, чтобы предоставить вам высококачественные решения, которые бы полностью выполнить все ваши потребности.