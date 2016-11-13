Front & Back-End Web Developer
Здравствуйте, меня зовут Андрей.
Я работаю в молодой команде веб-разработчиков из Украины уже более 3 лет.
За это короткое время, мы успели выполнить десятки проектов , таких как корпоративные сайты, интернет магазины , посадочные страницы и т.д.
Вот список умений которыми я обладаю:
-Front-end skills (HTML5, CSS3,JavaScript, Sass,Less,Bootstrap 3,JQuery)
-Back-end skills (PHP,SQL, ajax, WordPress)- Code test and optimization
- PSD to Wordpress- PSD to HTML5/CSS3 responsive design- Developing sites on Wordpress with WooCommerce/eCommerce plugins;
Я был бы рад обсудить ваш проект и предложить свои идеи, используя свой опыт, чтобы предоставить вам высококачественные решения, которые бы полностью выполнить все ваши потребности.