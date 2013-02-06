explonade

Дмитрий explonade

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Новый дизайн + новый движок для сайта

    $2500

    Сейчас есть сайт, реализован на самописном движке. Задача – написать новый, использовать текущую базу данных. +Новый дизайн. +движок должен быть универсальным для запуска новый сайтов с другими товарами и характеристиками

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сервис на ios, android и web-based

    $5000

    Требуется разработка сервиса под web, ios и андроид. (можно начать с web с возможностью последующего простого дубликата на мобильных платформах) Основа - редактирование загруженного фото (эффекты, crop, добавление текста). Система шаблонов ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад