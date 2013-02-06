Приветствую ! Есть потребность создать магазин на OpenCart в связке с модулем Multivendor. Будут предоставленный все необходимые модули и шаблон (куплю) К Шаблону надо будет прикрутить: ...
Интернет-магазины1 исполнитель
Закрыт
12 лет назад
Приветствую ! Есть потребность создать магазин на OpenCart в связке с модулем Multivendor. Будут предоставленный все необходимые модули и шаблон (куплю) К Шаблону надо будет прикрутить: ...
Сейчас есть сайт, реализован на самописном движке. Задача – написать новый, использовать текущую базу данных. +Новый дизайн. +движок должен быть универсальным для запуска новый сайтов с другими товарами и характеристиками
Требуется разработка сервиса под web, ios и андроид. (можно начать с web с возможностью последующего простого дубликата на мобильных платформах) Основа - редактирование загруженного фото (эффекты, crop, добавление текста). Система шаблонов ...