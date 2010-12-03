feelhigh

Орлов feelhigh

 
37 летУкраина/Одесса
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Интерактивная HTML5-карта с GeoIP

    $100

    Доброго времени суток! Задача следующая: 1. Нужно сделать интерактивную HTML5-карту Евразии с детализацией по странам. Можно взять отсюда http://freehtml5maps.com/free-html5-world-map-with-panzoom/ и удалить все страны, не относящиеся к Евразии. 1.1 Перевести названия на карте на русский и украинский языки, поменять ...

    HTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Плагин для Wordpress

    $250

    Нужен плагин для Wordpress, функционал следующий: 1. Настройки - панель настроек, где пользователь указывает некоторые данные (4-5 текстовых полей) 2. После установки плагина под формой публикации нового поста появляется несколько дополнительных полей (3-4) 3. После публикации поста содержимое ...

    WordPressПлагин для WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Парсер Amazon для Prestashop. Приватно для BOB41K

    $120

    Список доработок: 1. Нужно, чтобы скрипт корректно работал с новой версией Prestashop 2. Добавление размера скидки с амазона (старая цена записывается в reduced price). В скрипте должен быть выбор - либо старый способ публикации (с reduction amount) ...

    Prestashop
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Внести изменения в магазин на Prestashop

    $100

    Необходимо внести небольшие изменения в магазин на движке Prestashop (тема оформления по умолчанию): 1. Убрать из корзины и формы заказа информацию о доставке. По умолчанию она обязательна, нужно вообще её убрать (магазин работает с цифровым товаром) 2. ...

    Prestashop
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
DreamHacker
Юрий 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Плагин для Wordpress
Положительный персонаж, рекомендую коллегам
Юрий очень ответственный человек и действительно профессионал. Очень рад сотрудничеству с ним!
Ответный отзыв
BOB41K
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$121
10 баллов
12 лет назад
Парсер Amazon для Prestashop. Приватно для BOB41K
Все супер. Четкое задание, оперативная проверка и оплата. В очередной раз было приятно сотрудничать.
Владимир, как всегда, сделал всё оперативно и качественно
Ответный отзыв
ligerov
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
$40
10 баллов
13 лет назад
Вёрстка шаблона для Smarty
Четкое и понятное ТЗ, своевременная оплата! Всем рекомендую.
Заказал у Дмитрия довольно кропотливую вёрстку. Сделано очень быстро и качественно. Рекомендую
Ответный отзыв
deeforgotten
Шляпникова 
34 годаУзбекистан
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
83 отзыва(-1)
$18
10 баллов
13 лет назад
2 статьи на игровую тематику (English)
Приятно работать с таким замечательным заказчиком, как Александр. Четкое и интересное задание, моментальная оплата после проверки. Желаю успехов и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Статьи замечательные, хороший английский и, что главное - хорошее понимание тематики
Ответный отзыв
BOB41K
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$250
10 баллов
13 лет назад
Парсер Amazon XML с импортом в базу магазина
Александр - отличный заказчик. Работать с ним было одно удовольствие. Я остался полностью доволен.
Очень приятно сотрудничать с Владимиром, задание сделано очень профессионально и быстро. Рекомендую
Ответный отзыв