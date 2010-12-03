Доброго времени суток! Задача следующая: 1. Нужно сделать интерактивную HTML5-карту Евразии с детализацией по странам. Можно взять отсюда http://freehtml5maps.com/free-html5-world-map-with-panzoom/ и удалить все страны, не относящиеся к Евразии. 1.1 Перевести названия на карте на русский и украинский языки, поменять ...
- $100Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
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Нужен плагин для Wordpress, функционал следующий: 1. Настройки - панель настроек, где пользователь указывает некоторые данные (4-5 текстовых полей) 2. После установки плагина под формой публикации нового поста появляется несколько дополнительных полей (3-4) 3. После публикации поста содержимое ...Завершен12 лет назад
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Список доработок: 1. Нужно, чтобы скрипт корректно работал с новой версией Prestashop 2. Добавление размера скидки с амазона (старая цена записывается в reduced price). В скрипте должен быть выбор - либо старый способ публикации (с reduction amount) ...Завершен12 лет назад
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Нужно натянуть готовый шаблон на движок PG Real Estate (используется шаблонизатор Smarty)HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
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Необходимо внести небольшие изменения в магазин на движке Prestashop (тема оформления по умолчанию): 1. Убрать из корзины и формы заказа информацию о доставке. По умолчанию она обязательна, нужно вообще её убрать (магазин работает с цифровым товаром) 2. ...Закрыт13 лет назад
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Нужно уникализировать тему для Wordpress (изменить названия классов в стилях, ширину и высоту элементов на пару пикселей) Нужно 5 вариантовHTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
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Нужно 2 статьи, оптимизированные под ключевые запросы. Тематика - Компьютерные игры, язык - английский. Объём каждой статьи ~3000 знаковКопирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
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Нужно в плагине Autofillforms для Firefox сделать возможность подключения внешнего скрипта (javascript) и вызова объявленных в нём функций с помощью Dynamic Tags.Завершен13 лет назад
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Cерверный скрипт, импортирующий базу товаров из каталога Amazon.com в интернет-магазин на базе движка Prestashop, используя для получения данных Amazon XML API. Подробней - во вложенииЗавершен13 лет назад