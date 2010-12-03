Доброго времени суток! Задача следующая: 1. Нужно сделать интерактивную HTML5-карту Евразии с детализацией по странам. Можно взять отсюда http://freehtml5maps.com/free-html5-world-map-with-panzoom/ и удалить все страны, не относящиеся к Евразии. 1.1 Перевести названия на карте на русский и украинский языки, поменять ...