flash12320

Требования: [list][*]Хорошее знание движка WP; [*]Знание php, phpMyAdmin, css, html, Bootstrap, jquery; [*]Иметь креативный вкус.[/list] Цена договорная. Предлагайте свои условия и показывайте ваши работы)))
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На [b]постоянную работу[/b] требуется контент-менеджер. Сайты фин тематики на движке Wordpress. Наличие опыта наполнения сайтов обязателен. Приветствуется знание верстки, html,css. [b]Схема работы такая - мы предоставляем вам текст, или Вы его беретепо мере написания авторами прямо с биржи. А ваша ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется Семантик на информационные сайты.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходима более менее актуальная база отделений Сбербанка с информацией (телефон, адрес, метка на карте, часы работы ...) Далее нужно интегрировать ее с CMS WordPress. Примерный образец: http://www.sberinfo.ruВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад