Для тех, кто решится выбрать этого человека, как исполнителя - РЕКОМЕНДУЮ! Кратко: Адекватная цена, срок выполнения 7 дней по договоренности но фактически получилось даже быстрее, что очень приятно. Программа была выполнена в срок, качество программы на высоте, я очень доволен выполненной работой. Демо версия была представлена с урезанными функциями на тест, ДО оплаты, что так же большой плюс. Все недочеты (которых было не много) исправлены !моментально! Подробно: Программу заказываю на weblancer в первый раз. Для выполнения моего проекта был выбран именно Новиков Андрей (frantic1987). Прежде всего из-за сроков выполнения (всего 7 дней) и конечно стоимости. Мне как заказчику сложно оценить трудоемкость, но для меня легко оценивается разница в стоимости. Другие претенденты предлагали выполнить за 500$ или чуть менее того и сроки были названы до МЕСЯЦА. Отмечу, что за большую сумму я как заказчик просто не стал бы заказывать и вопрос тут не в жадности или бедности заказчика, адекватной программе адекватная цена. Кстати программой сможет пользоваться не только заказчик т.е. я но и другие пользователи для которых освоение какойто новой программы дается СЛОЖНО т.е. программа выполнена еще и на доступном уровне для "юзеров". Андрей благодарю еще раз.