frantic1987

Специализация:
Прикладное ПО, Системное ПО, Базы данных
Образование:
Высшее. Программное обеспечение автоматизированных систем, ДонНТУ. Диплом с отличием, средний бал = 4,96
Навыки и опыт:
Более трех лет опыта разработки коммерческого программного обеспечения на С++ под Windows.
Программные средства и технологии:
• C++ , C#
• Perl, PHP, JavaScript
• FASM
• STL, Boost
• Win32 Api, MFC
• COM, ATL, ActiveX
• Multithreading
• ADO, ADO.NET
• СУБД: Oracle, MS SQL Server, MySQL, MS Access, FireBird
• умение разбираться в чужом коде.
Личностные качества.
Серьёзное отношение к работе, порядочность, целеустремленность, умение работать в команде,
всегда довожу начатую работу до конца,
трезво оцениваю возможность выполнения проекта, перед тем, как за него взяться.
Английский язык.
На уровне чтения технической документации.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!