frantic1987

Алексей Новиков frantic1987

 
43 годаУкраина/Донецк
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Специализация:

Прикладное ПО, Системное ПО, Базы данных

Образование:

Высшее. Программное обеспечение автоматизированных систем, ДонНТУ. Диплом с отличием, средний бал = 4,96

Навыки и опыт:

Более трех лет опыта разработки коммерческого программного обеспечения на С++ под Windows.

Программные средства и технологии:

• C++ , C#

• Perl, PHP, JavaScript

• FASM

• STL, Boost

• Win32 Api, MFC

• COM, ATL, ActiveX

• Multithreading

• ADO, ADO.NET

• СУБД: Oracle, MS SQL Server, MySQL, MS Access, FireBird

• умение разбираться в чужом коде.

Личностные качества.

Серьёзное отношение к работе, порядочность, целеустремленность, умение работать в команде,

всегда довожу начатую работу до конца,

трезво оцениваю возможность выполнения проекта, перед тем, как за него взяться.

Английский язык.

На уровне чтения технической документации.

PHPJavascriptMySQLOraclePerlFirebird
Отзывы заказчиков
ustas2008
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$200
10 баллов
15 лет назад
База данных по автошинам и дискам
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
goodman777
40 летЧехия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Заполнение ДБ и экспорт через программу
Для тех, кто решится выбрать этого человека, как исполнителя - РЕКОМЕНДУЮ! Кратко: Адекватная цена, срок выполнения 7 дней по договоренности но фактически получилось даже быстрее, что очень приятно. Программа была выполнена в срок, качество программы на высоте, я очень доволен выполненной работой. Демо версия была представлена с урезанными функциями на тест, ДО оплаты, что так же большой плюс. Все недочеты (которых было не много) исправлены !моментально! Подробно: Программу заказываю на weblancer в первый раз. Для выполнения моего проекта был выбран именно Новиков Андрей (frantic1987). Прежде всего из-за сроков выполнения (всего 7 дней) и конечно стоимости. Мне как заказчику сложно оценить трудоемкость, но для меня легко оценивается разница в стоимости. Другие претенденты предлагали выполнить за 500$ или чуть менее того и сроки были названы до МЕСЯЦА. Отмечу, что за большую сумму я как заказчик просто не стал бы заказывать и вопрос тут не в жадности или бедности заказчика, адекватной программе адекватная цена. Кстати программой сможет пользоваться не только заказчик т.е. я но и другие пользователи для которых освоение какойто новой программы дается СЛОЖНО т.е. программа выполнена еще и на доступном уровне для "юзеров". Андрей благодарю еще раз.
Очень понравилось работать с этим человеком. Точно знает чего хочет, оперативно отвечает на все вопросы, общается предельно корректно, своевременно оплачивает работу. Рекомендую.
Ответный отзыв
safarov
35 летГрузия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Создать структуру с заданной информацией
Сделал все быстро и качественно. Всем рекомендую.