g_karhanyan

Опытный веб разработчик

Всем привет!

Я занимаюсь веб программированием уже более 6-и лет. У меня опыт работы со следующими технологиями: HMTL5, CSS3, Javascript, PHP, Joomla, jQuery, AJAX, WordPress, Yii2, Laravel, Node.js, Express.js, Adobe Photoshop, Corel draw, и т. д.

Я хорошо знаком с wordpress кодексом, имею опыт работы с самописным кодом, могу писать плагины и темы.

Я поддерживаю активную коммуникацию с клиентом и предоставляю ежедневные отчеты, что позволяет мне выполнить все требования клиентов вовремя, не срывая дедлайны.