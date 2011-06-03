Нужен дизайн сайта авторынка. Меню в шапке (Статьи, и т.д., просто вставить 3-4 пункта ), там же, вход в личный кабинет. Под шапкой форма поиска автомобиля. Расширенный поиск. Далее горячие предложения (возможно слайдер или просто место ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт8 лет назад
Разыскивается программист, владеющий SVG \ Rafael.js, для написания редактора схем мест для торговых центров. Нужна только javascript –овая часть, интеграция в сайт не нужна. Сделать сетку (разбить рабочее поле на квадраты), мышкой ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Страница будет скоро готова. Необходима кроссбраузерная (IE6 /7 обсуждаются) валидная верстка одной страницы с анимированными кнопками, выпадающим блоком и слайдером. Страница фиксированной ширины. Верстка под шаблон CMS. Обычный хтмл. Но! ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо продвижение в зоне .ru небольшого магазина. Пишите приблизительную цену и сроки. URL магазина дам, заинтересовавшим меня фрилансерам P.S. раскрутка в основном по европейской части РоссииПоисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт13 лет назад