go2

Ольга go2

 
54 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
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  • Дизайн авторынка.

    Нужен  дизайн сайта авторынка. Меню в шапке (Статьи, и т.д., просто вставить 3-4 пункта ), там же, вход в личный кабинет. Под шапкой форма поиска автомобиля. Расширенный поиск. Далее горячие предложения (возможно слайдер или просто место ...

    Дизайн сайтаAjax
    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • SVG \ Rafael.js. Редактор схем.

    Разыскивается программист, владеющий SVG \ Rafael.js, для написания редактора схем мест для торговых центров. Нужна только javascript –овая часть, интеграция в сайт не нужна. Сделать сетку (разбить рабочее поле на квадраты), мышкой ...

    Javascript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка одной страницы

    Страница будет скоро готова. Необходима кроссбраузерная (IE6 /7 обсуждаются) валидная верстка одной страницы с анимированными кнопками, выпадающим блоком и слайдером. Страница фиксированной ширины. Верстка под шаблон CMS. Обычный хтмл. Но! ...

    jQueryВерстка одной страницы
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Раскрутка небольшого магазина

    Необходимо продвижение в зоне .ru небольшого магазина. Пишите приблизительную цену и сроки. URL магазина дам, заинтересовавшим меня фрилансерам P.S. раскрутка в основном по европейской части России

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад