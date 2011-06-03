Нужен дизайн сайта авторынка. Меню в шапке (Статьи, и т.д., просто вставить 3-4 пункта ), там же, вход в личный кабинет. Под шапкой форма поиска автомобиля. Расширенный поиск. Далее горячие предложения (возможно слайдер или просто место ...