Сайт на django разрабатывался у одной компании хостился у другой на timeweb. Компания, которая предоставляла хост закрылась и передала нам архив с нашим сайтом. Сами зарегали хостинг на таймвебе (на нем уже несколько наших сайтов) Разработчик сайта сказал, ...