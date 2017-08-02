Сайт на django разрабатывался у одной компании хостился у другой на timeweb. Компания, которая предоставляла хост закрылась и передала нам архив с нашим сайтом. Сами зарегали хостинг на таймвебе (на нем уже несколько наших сайтов) Разработчик сайта сказал, ...
Действие аккаунта приостановлено!
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$20
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $20Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть архив сайта на django нужно его залить на timeweb и подключить к нему домен Разработчик сайта рекомендовал dgango 1.8.3 2 питон Срок: чем быстрее, тем лучше Пишите срок и стоимость, контакты для связи в viber Разработчик сайта говорит, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть сайт на статике: trestuas.ru. Нужно натянуть на cms, желательно joomla. Жду цен и сроков.HTML-верстка18 заявокЗакрыт6 лет назад
http://trestuas.ru/Miass_Solnechnyiy.html блок планировки(нажимаем на квартиру показывается фото квартиры+стоимость), сейчас реализовано через ссылки, нужно сделать через js. Скрипт должен быть один т.е. обрабатывать нажатие, вытаскивать номер квартиры и изменять display у соответствующего блока по id. При ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
6 лет назад
Все прошло отлично, рекомендую.
Ответный отзыв
Выполнил быстро, с оплатой все прошло гладко, дал необходимые пояснения. Буду заказывать еще!