good1data

Андрей Кориневский good1data

 
35 летРоссия/Миасс
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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$20
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  • Выдать сгенерированный html из проекта на Django

    $20

    Сайт на django разрабатывался у одной компании хостился у другой на timeweb.   Компания, которая предоставляла хост закрылась и передала нам архив с нашим сайтом.   Сами зарегали хостинг на таймвебе (на нем уже несколько наших сайтов) Разработчик сайта сказал, ...

    PythonHTMLMODXDjango
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Залить сайт на хостинг

    Есть архив сайта на django нужно его залить на timeweb  и подключить к нему домен Разработчик сайта рекомендовал dgango 1.8.3  2 питон  Срок: чем быстрее, тем лучше  Пишите срок и стоимость, контакты для связи в viber Разработчик сайта говорит, ...

    PythonDjango
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скрипт галереи на js

    http://trestuas.ru/Miass_Solnechnyiy.html блок планировки(нажимаем на квартиру показывается фото квартиры+стоимость), сейчас реализовано через ссылки, нужно сделать через js. Скрипт должен быть один т.е. обрабатывать нажатие, вытаскивать номер квартиры и изменять display у соответствующего блока по id.  При ...

    Javascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
romchyk16
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Скрипт галереи на js
Все прошло отлично, рекомендую.
Выполнил быстро, с оплатой все прошло гладко, дал необходимые пояснения. Буду заказывать еще!
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