Разработка программ и баз данных
Разработка программного обеспечения:
- Языки программирования C#, Delphi
- Web-программирование ASP.NET, JavaScript, PHP
- Базы данных MS SQL Server 2005, ORACLE 10g R2
Опыт работы:
- Разработка .NET приложений - более 4 лет
- Разработка Web-приложений - более 2 лет
- Разработка программ на Delphi - более 10 лет
- Разработка баз данных MS SQL - более 2 лет
- Разработка баз данных ORACLE - более 3 лет
Прочее:
- Опыт участия в средних и крупных проектах, руководства ИТ-командой
- Знание английского языка - средний уровень (проведение встреч, телефонных переговоров, ведение переписки)
Управление проектами
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Системное программирование
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#742
Базы данных
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Прикладное ПО
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