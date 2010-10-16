Разработка программ и баз данных

Разработка программного обеспечения:

- Языки программирования C#, Delphi

- Web-программирование ASP.NET, JavaScript, PHP

- Базы данных MS SQL Server 2005, ORACLE 10g R2

Опыт работы:

- Разработка .NET приложений - более 4 лет

- Разработка Web-приложений - более 2 лет

- Разработка программ на Delphi - более 10 лет

- Разработка баз данных MS SQL - более 2 лет

- Разработка баз данных ORACLE - более 3 лет

Прочее:

- Опыт участия в средних и крупных проектах, руководства ИТ-командой

- Знание английского языка - средний уровень (проведение встреч, телефонных переговоров, ведение переписки)