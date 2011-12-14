hardmaster

Андрей Москалюков hardmaster

 
54 годаУкраина/Евпатория
17 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Сайты под ключ. HTML, PHP, CSS, JQuery. CMS Realty Engine

Огромный опыт работы с интернет-проектами. Опыт работы с Joomla. Вебдизайн, макетирование сайтов, продвижение сайтов (seo) и прочее. Программирование на PHP. CSS, JavaScript, JQuery.

PHPJavascriptHTMLCSSJoomlajQuery
Портфолио
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Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $300
от 180 дней
#1596
Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
от 25 дней
#2589
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $200
от 25 дней
#2969
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $180
от 7 дней
#4106
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 5 дней
#5316
HTML-верстка
нет отзывов
от $100
от 5 дней
#7215
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