Сайты под ключ. HTML, PHP, CSS, JQuery. CMS Realty Engine

Огромный опыт работы с интернет-проектами. Опыт работы с Joomla. Вебдизайн, макетирование сайтов, продвижение сайтов (seo) и прочее. Программирование на PHP. CSS, JavaScript, JQuery.