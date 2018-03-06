UI / UX Дизайн и html вёрстка
Web Design & App Design - Адаптивный дизайн сайтов и мобильных приложений
- iOS Design, Google Material Design, Windows Metro Design
- UX Design и Прототипирование Axure RP
- Отрисовка и создание индивидуальных кроссбраузерных иконочных шрифтов (svg, ttf, woff, woff2, eot, otf) и графики
Front-end, html to psd - Кроссбраузерная адаптивная вёрстка Bootstrap
- Адаптивная вёрстка на современных фреймворках Bootstrap 3 и 4, Material Design lite
- html/css/js/jquery, БЭМ, препроцессор sass и сборка проектов в gulp
- Опыт разработки больших проектов
Дизайн мобильных приложений
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$15/час
от $100от 4 дней
#556
Дизайн сайтов
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$10/час
от $60от 2 дней
#2720