Требуется загрузить товары из CSV, также нужно создать поля и т.п. icq: 538676
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
12 лет назад
Требуется загрузить товары из CSV, также нужно создать поля и т.п. icq: 538676
Требуется переделать любую галлерею под Joomla, привести функционал к такому виду : http://www.vpologenii.ru/beauty_2010/?anketa_id=3756 http://www.vpologenii.ru/beauty_2010/participants/ Бюджет: 700р. ICQ: 538264
Требуется обновить версию форума IPB 2,3,6 до 3,1. ICQ: 538676
Требуется верстальшик сайтов на modx, оплата: 1)сайт-визитка - 1000р 2)сайт-каталог(простейший) - 1300р icq: 538676
Требуется верстка оочеень просто шаблончика под VirtueMart, дизайн натянутый на Joomla имеется. ICQ: 538264