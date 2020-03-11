igorwis

Игорь igorwis

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
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  • Контент-менеджер для Wordpress сайта

    Необходимо добавить несколько неотформатированных статей на сайте, работающий под управлением Wordpress. В статьях встречаются таблицы, графики, фото и т.д. Статьи нужно форматировать и красиво выкладывать на сайт. Могут потребоваться навыки работы в графическом редакторе. Требуется ...

    WordPress
    Наполнение сайтов26 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перевод En->Rus статей финансовой тематики

    Необходим качественный английского на русский перевод c  статей, чтобы читались, как копирайтинг эксперта. Необходимо гуглить термины и идиомы, вдумчивый перевод. 5-6 статей в месяц.

    Переводы63 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Графический шаблон для брендирования фотографий

    IT-компании необходим набор красивых шаблонов для быстрого брендирования (красивая "фоторамка" с лого компании) собственных фотоматериалов для соцсетей. Необходим шаблон анонса ивента, шаблон отчета о прошедшем ивенте, стаднартный шаблон. Каждый из них должен быть представлен в ...

    Логотипы и Знаки14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад