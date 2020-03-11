Необходимо добавить несколько неотформатированных статей на сайте, работающий под управлением Wordpress. В статьях встречаются таблицы, графики, фото и т.д. Статьи нужно форматировать и красиво выкладывать на сайт. Могут потребоваться навыки работы в графическом редакторе. Требуется ...
Я против войны в Украине!
- Наполнение сайтов26 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходим качественный английского на русский перевод c статей, чтобы читались, как копирайтинг эксперта. Необходимо гуглить термины и идиомы, вдумчивый перевод. 5-6 статей в месяц.Переводы63 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо перевести на русский https://mlmtruth.org/infographic/ Результатом работы должно стать JPG-изображениеПереводы25 заявокЗакрыт5 лет назад
IT-компании необходим набор красивых шаблонов для быстрого брендирования (красивая "фоторамка" с лого компании) собственных фотоматериалов для соцсетей. Необходим шаблон анонса ивента, шаблон отчета о прошедшем ивенте, стаднартный шаблон. Каждый из них должен быть представлен в ...Логотипы и Знаки14 заявокЗакрыт7 лет назад