Необходимо добавить несколько неотформатированных статей на сайте, работающий под управлением Wordpress. В статьях встречаются таблицы, графики, фото и т.д. Статьи нужно форматировать и красиво выкладывать на сайт. Могут потребоваться навыки работы в графическом редакторе. Требуется ...