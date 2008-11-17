А именно: Местами доработать дизайн (но это не самое главное), создать возможность отправления смс (короткие номера и как их программировать вся информация есть, более подробно расскажу при личной беседе, ничего сложного нет просто с программированием на ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Доброй день. Требуется за максимально короткое время сделать так, чтобы о сайте узнало как можно больше человек. Сайт временно вот на этом адресе: www.popadinatv.tu2.ru Кто возьмется это сейчас сделать? Жду Ваших предложений.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть настроенная, работающая, но не до конца дописанная и отлаженная система управления IT отделом. Написано все на ASP.NET 2.0 + MS SQL 2000 Что необходимо. Создать онлайн сервис с данной системой, исправить ошибки в скриптах, дописать дополнительные модули. Жду ...Прикладное ПО15 заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый день. Требуется создать сайт - аукцион в реальном времени. (может быть даже на флеш) А точнее разработать дизайн + движок с админской панелью и личными кабинетами пользователей. Товары на аукцион могут быть выставлены как и самими пользователями ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт15 лет назад