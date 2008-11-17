illden

Денис Илларионов illden

 
42 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется доработка сайта на Joomla 1.5+Jom Social

    А именно: Местами доработать дизайн (но это не самое главное), создать возможность отправления смс (короткие номера и как их программировать вся информация есть, более подробно расскажу при личной беседе, ничего сложного нет просто с программированием на ...

    PHPJoomlaСайт на Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется привлечь посетителей на сайт

    Доброй день. Требуется за максимально короткое время сделать так, чтобы о сайте узнало как можно больше человек. Сайт временно вот на этом адресе: www.popadinatv.tu2.ru Кто возьмется это сейчас сделать? Жду Ваших предложений.

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработать систему на ASP.NET

    Есть настроенная, работающая, но не до конца дописанная и отлаженная система управления IT отделом. Написано все на ASP.NET 2.0 + MS SQL 2000 Что необходимо. Создать онлайн сервис с данной системой, исправить ошибки в скриптах, дописать дополнительные модули. Жду ...

    Прикладное ПО15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать сайт (дизайн + движок) аукцион

    Добрый день. Требуется создать сайт - аукцион в реальном времени. (может быть даже на флеш) А точнее разработать дизайн + движок с админской панелью и личными кабинетами пользователей. Товары на аукцион могут быть выставлены как и самими пользователями ...

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад