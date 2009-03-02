Качественный перевод технических текстов с/на английский, немецкий.

Выполняю технические переводы с немецкого/английского на русский/украинский языки, с русского/украинского на немецкий/английский языки, редактирование текста. Перевожу инструкции по эксплуатации промышленного оборудования, бытовой техники, описания различного технологического оборудования и прочее. Работаю в MS Office, Photoshop, CorelDraw, HTML, Adobe Illustrator, AdobeInDesign.

Также выполняю перевод текстов на медицинскую, юридическую, экономическую и финансовую тематики, деловой переписки в языковой комбинации англ/нем-рус/укр, рус/укр-англ/нем.

Работаю быстро и качественно. Опыт - 5 лет, пунктуальность, граммотность.

Образование - высшее филологическое, ЧНУ, 2003 (красный диплом)..

Стоимость перевода: 4-5$ /1800 знаков с пробелами исходного текста. В зависимости от объема заказа и сложности текста цена может быть откорректирована.