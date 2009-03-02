Требуется перевести на финский язык текст для сайта. Сам документ на 3-х языках (укр., рус., англ.). Если вы не владеете украинским – не проблема, мы можем перевести сначала на русский. Финский должен ...
Выполняю технические переводы с немецкого/английского на русский/украинский языки, с русского/украинского на немецкий/английский языки, редактирование текста. Перевожу инструкции по эксплуатации промышленного оборудования, бытовой техники, описания различного технологического оборудования и прочее. Работаю в MS Office, Photoshop, CorelDraw, HTML, Adobe Illustrator, AdobeInDesign.
Также выполняю перевод текстов на медицинскую, юридическую, экономическую и финансовую тематики, деловой переписки в языковой комбинации англ/нем-рус/укр, рус/укр-англ/нем.
Работаю быстро и качественно. Опыт - 5 лет, пунктуальность, граммотность.
Образование - высшее филологическое, ЧНУ, 2003 (красный диплом)..
Стоимость перевода: 4-5$ /1800 знаков с пробелами исходного текста. В зависимости от объема заказа и сложности текста цена может быть откорректирована.
- $55Переводынет заявокЗакрыт16 лет назад
Для Агентства переводов требуется сделать 2 разных анимированных баннера для онлайн-заказа перевода. Подобный баннер можно посмотреть здесь: http://www.glagolitsa.com/ Баннер должен гармонировать с нашим сайтом: www.communic.com.ua по цвету и т.д. ...Баннеры10 заявокЗакрыт16 лет назад
Для Агентства переводов требуется сделать веб-сайт для онлайн-заказа перевода. 3 варианта интерфейса: для Клиента, Переводчика и Админа + база данных. Что-то подобное можно посмотреть на: http://www.onlineperevod.ru/ Присылайте ваше резюме ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен16 лет назад