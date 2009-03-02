innusik13

Инна Плыгач innusik13

 
44 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Качественный перевод технических текстов с/на английский, немецкий.

Выполняю технические переводы с немецкого/английского на русский/украинский языки, с русского/украинского на немецкий/английский языки, редактирование текста. Перевожу инструкции по эксплуатации промышленного оборудования, бытовой техники, описания различного технологического оборудования и прочее. Работаю в MS Office, Photoshop, CorelDraw, HTML, Adobe Illustrator, AdobeInDesign.

Также выполняю перевод текстов на медицинскую, юридическую, экономическую и финансовую тематики, деловой переписки в языковой комбинации англ/нем-рус/укр, рус/укр-англ/нем.

Работаю быстро и качественно. Опыт - 5 лет, пунктуальность, граммотность.

Образование - высшее филологическое, ЧНУ, 2003 (красный диплом)..

Стоимость перевода: 4-5$ /1800 знаков с пробелами исходного текста. В зависимости от объема заказа и сложности текста цена может быть откорректирована.

  • Перевод с укр/рус/англ на финский

    $55

    Требуется перевести на финский язык текст для сайта. Сам документ на 3-х языках (укр., рус., англ.). Если вы не владеете украинским – не проблема, мы можем перевести сначала на русский. Финский должен ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать 2 разных анимированных баннера

    Для Агентства переводов требуется сделать 2 разных анимированных баннера для онлайн-заказа перевода. Подобный баннер можно посмотреть здесь: http://www.glagolitsa.com/ Баннер должен гармонировать с нашим сайтом: www.communic.com.ua по цвету и т.д. ...

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать веб-сайт для онлайн-заказа

    Для Агентства переводов требуется сделать веб-сайт для онлайн-заказа перевода. 3 варианта интерфейса: для Клиента, Переводчика и Админа + база данных. Что-то подобное можно посмотреть на: http://www.onlineperevod.ru/ Присылайте ваше резюме ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

Zendo
43 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$350
10 баллов
11 лет назад
Сделать веб-сайт для онлайн-заказа
Отличный заказчик. Все четко и ясно. Своевременная оплата.
Андрей, отличная работа, спасибо! Приятно работать с настоящим профессионалом. Система, которую мы заказали, выполнена точно по ТЗ и в оговоренный срок, все отлично работает. При этом с Андреем всегда было приятно общаться, это мастер своего дела!
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