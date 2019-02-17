Разработка дизайна полиграфии, векторной и растровой графики
Здравствуйте, я занимаюсь графическим дизайном, могу предоставить следующие услуги: создание логотипов, баннеров, визиток, флаеров, этикеток, афиш и наружной рекламы. Работаю в таких программах как: Adobe Photoshop и Adobe Illustrator. Также имею опыт в написание (рерайтинге, копирайтинге) статей, увеличение уникальности текста, наполнение сайтов и интернет магазинов. Знаю на высоком уровне украинский и русский языки, на среднем - английский.
Дизайн интерфейсов и игр
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от $35
от 1 дня
#500
Дизайн мобильных приложений
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от $35
от 1 дня
#771
Фирменный стиль
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от $10
от 1 дня
#901
Наружная реклама
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от $10
от 1 дня
#1034
Дизайн продукции
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от $10
от 1 дня
#1352
Баннеры
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от $10
от 1 дня
#3083
Логотипы и Знаки
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от $16
от 1 дня
#3377
Дизайн сайтов
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от $35
от 1 дня
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