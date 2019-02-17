Разработка дизайна полиграфии, векторной и растровой графики

Здравствуйте, я занимаюсь графическим дизайном, могу предоставить следующие услуги: создание логотипов, баннеров, визиток, флаеров, этикеток, афиш и наружной рекламы. Работаю в таких программах как: Adobe Photoshop и Adobe Illustrator. Также имею опыт в написание (рерайтинге, копирайтинге) статей, увеличение уникальности текста, наполнение сайтов и интернет магазинов. Знаю на высоком уровне украинский и русский языки, на среднем - английский.