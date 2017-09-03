Профессиональный копирайтер; выполняю элементы фирменного стиля; занимаюсь обработкой фотографий и созданием презентаций.
Услуги копиратейра:
- Создание слоганов, текстов для веб-сайтов, рекламных статей и пр.;
- Написание текстов разных форм и стилей - от пригласительного до креативной концепции или аналитической статьи;
- Русский, украинский – профессионально; английский - свободный;
- Грамотный язык, легкий и понятный стиль;
- Умение работать в сжатые сроки;
- Написание статей в журналы;
- Быстрый поиск и анализ информации.
Услуги дизайнера:
- Создание визиток, флаеров, буклетов, плакатов, баннеров наружной рекламы, light-box, roll-up, pop-up, letter-head;
- Разработка меню для заведений разных уровней.
Обработка фотографий; создание презентаций.
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Копирайтинг
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$7/час
от $7от 1 часа
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Наружная реклама
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$7/час
от $30от 2 дней
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Обработка фотографий
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$7/час
от $7от 1 часа
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Переводы
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$8/час
от $8от 1 часа
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Презентации
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$5/час
от $5от 1 часа
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Редактирование и Корректура
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$1/час
от $1от 1 часа
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Рерайтинг
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$3/час
от $3от 1 часа
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Фирменный стиль
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$7/час
от $7от 1 дня
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