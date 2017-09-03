juliianell

Юлия Сазонова juliianell

 
25 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Профессиональный копирайтер; выполняю элементы фирменного стиля; занимаюсь обработкой фотографий и созданием презентаций.

Услуги копиратейра:

- Создание слоганов, текстов для веб-сайтов, рекламных статей и пр.;

- Написание текстов разных форм и стилей - от пригласительного до креативной концепции или аналитической статьи;

- Русский, украинский – профессионально; английский - свободный;

- Грамотный язык, легкий и понятный стиль;

- Умение работать в сжатые сроки;

- Написание статей в журналы;

- Быстрый поиск и анализ информации.

Услуги дизайнера:

- Создание визиток, флаеров, буклетов, плакатов, баннеров наружной рекламы, light-box, roll-up, pop-up, letter-head;

- Разработка меню для заведений разных уровней.

Обработка фотографий; создание презентаций.

Написание статей
Копирайтинг
нет отзывов
$7/час
от $7от 1 часа
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$7/час
от $30от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$7/час
от $7от 1 часа
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$8/час
от $8от 1 часа
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 часа
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$7/час
от $7от 1 дня
нет рейтинга
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