Профессиональный копирайтер; выполняю элементы фирменного стиля; занимаюсь обработкой фотографий и созданием презентаций.

Услуги копиратейра:

- Создание слоганов, текстов для веб-сайтов, рекламных статей и пр.;

- Написание текстов разных форм и стилей - от пригласительного до креативной концепции или аналитической статьи;

- Русский, украинский – профессионально; английский - свободный;

- Грамотный язык, легкий и понятный стиль;

- Умение работать в сжатые сроки;

- Написание статей в журналы;

- Быстрый поиск и анализ информации.

Услуги дизайнера:

- Создание визиток, флаеров, буклетов, плакатов, баннеров наружной рекламы, light-box, roll-up, pop-up, letter-head;

- Разработка меню для заведений разных уровней.

Обработка фотографий; создание презентаций.